Проходит тренировка истребителей по защите границ Союзного государства

Источник материала: ОНТ

В условиях беспрецедентного скопления военной силы по всему периметру границ Союзного государства Беларусь и Россия вынуждены реагировать. Как уже подчёркивалось, никаких наступательных целей, но обороняться готовы.

Лётчики двух стран в рамках проверки готовности союзных сил реагирования патрулируют воздушное пространство в смешанных парах. Пилоты обмениваются опытом, оттачивая взаимодействие. Во время совместных полетов отрабатывается перехват нарушителей госграницы, элементы воздушного боя с условным противником и действия по вводным от командования.

Дмитрий Бокань, командир авиационного звена: «Протяженность маршрута была 1800 км, высота полета – 8250 м, скорость – 750 км в час. Подобные полеты будут продолжаться и дальше в составе пары, но, возможно, силы авиации будут наращиваться».

В помощь ассам самые современные боевые машины. Белорусские лётчики выполняют задачи на СУ-30СМ, российские – на СУ-35С.





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