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Проходит тренировка истребителей по защите границ Союзного государства
Источник материала: ОНТ
В условиях беспрецедентного скопления военной силы по всему периметру границ Союзного государства Беларусь и Россия вынуждены реагировать. Как уже подчёркивалось, никаких наступательных целей, но обороняться готовы.
Лётчики двух стран в рамках проверки готовности союзных сил реагирования патрулируют воздушное пространство в смешанных парах. Пилоты обмениваются опытом, оттачивая взаимодействие. Во время совместных полетов отрабатывается перехват нарушителей госграницы, элементы воздушного боя с условным противником и действия по вводным от командования.
В помощь ассам самые современные боевые машины. Белорусские лётчики выполняют задачи на СУ-30СМ, российские – на СУ-35С.
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В условиях беспрецедентного скопления военной силы по всему периметру границ Союзного государства Беларусь и Россия вынуждены реагировать. Как уже...
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