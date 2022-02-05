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Лошадь спихнула кота в воду, пока он пил. Гляньте, спокойно на это смотреть невозможно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Многие коты не любят воду, но пушистику на видео пришлось искупаться не по своей воле. Ролик публикует
На кадрах видно, как два котика пьют воду из большой бочки. А лошадь, которая стояла здесь же, видимо, решила подшутить над одним из пушистых, и столкнула его в бочку с водой. Это совсем не понравилось коту, но пришлось немного поплавать.
Интернет-юзеры не одобрили поступок лошади.
Фото: Pixabay.com
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Многие коты не любят воду, но пушистику на видео пришлось искупаться не по своей воле. Ролик публикует ridus.ru. На кадрах видно, как два котика пьют воду из большой...
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