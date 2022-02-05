﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лошадь спихнула кота в воду, пока он пил. Гляньте, спокойно на это смотреть невозможно! (ВИДЕО)

05.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лошадь спихнула кота в воду, пока он пил. Гляньте, спокойно на это смотреть невозможно! (ВИДЕО)

Многие коты не любят воду, но пушистику на видео пришлось искупаться не по своей воле. Ролик публикует ridus.ru.

На кадрах видно, как два котика пьют воду из большой бочки. А лошадь, которая стояла здесь же, видимо, решила подшутить над одним из пушистых, и столкнула его в бочку с водой. Это совсем не понравилось коту, но пришлось немного поплавать.


Интернет-юзеры не одобрили поступок лошади.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие коты не любят воду, но пушистику на видео пришлось искупаться не по своей воле. Ролик публикует ridus.ru. На кадрах видно, как два котика пьют воду из большой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Быки , ФРС и хеджирование рисков. Как понять, о чем говорят в финансовых новостях
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by