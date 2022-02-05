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США перебросят в Восточную Европу 8,5 тыс. военнослужащих
Источник материала: ОНТ
Продолжается нагнетание обстановки вокруг Украины. США продолжают переброску в Восточную Европу дополнительных сил.
Передовая группа американских солдат воздушно-десантной дивизии прибыла в Польшу. Как сообщает военное ведомство этой страны, всего здесь разместится тысяча 700 американских военнослужащих. А Пентагон сообщил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Всего к переброске готовятся 8,5 тыс. солдат. Основная цель - оказать поддержку союзникам в регионе, в первую очередь Украине, на которую якобы намерена напасть Россия.
Кремль эти предположения отвергает и обращает внимание, что заявления руководства США и НАТО служат поводом для усиления санкций и расширения НАТО в Европе.
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Продолжается нагнетание обстановки вокруг Украины. США продолжают переброску в Восточную Европу дополнительных сил. Передовая группа американских солдат...
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