Олимпийские игры в Пекине: белорусские спортсмены начинают борьбу за медали

Источник материала: ОНТ

К событиям в Пекине, который в эти дни принимает зимние Олимпийские игры. Сегодня наши спортсмены начинают борьбу за медали.

Белорусы выступят в двух видах спорта. Особое внимание болельщиков - к смешанной эстафете в биатлоне. Беларусь представят лидеры команды Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов и Антон Смольский. Наши спортсмены уже опробовали олимпийскую трассу. Биатлонисты выступят под вторым стартовым номером, и у них есть отличные шансы на пьедестал. Гонка начнётся в полдень по белорусскому времени. На полчаса раньше конькобежный старт. Нашу сборную на дистанции в 3000 м представит Марина Зуева.

Всего на Олимпийских играх в Китае выступят 29 белорусских спортсменов, они будут бороться за награды в 6-ти видах спорта.

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