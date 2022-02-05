Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Зельвенском районе

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

4 февраля в 11.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Вишневка. На месте обнаружен погибший брат хозяйки 1948 года рождения.

Причины инцидента и гибели пенсионера устанавливаются.-0-