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Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Зельвенском районе

05.02.2022 09:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

4 февраля в 11.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Вишневка. На месте обнаружен погибший брат хозяйки 1948 года рождения.

Причины инцидента и гибели пенсионера устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причины инцидента и гибели пенсионера устанавливаются.
 
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