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Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Зельвенском районе
Источник материала: БелТА
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе при пожаре в жилом доме погиб пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.
4 февраля в 11.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Вишневка. На месте обнаружен погибший брат хозяйки 1948 года рождения.
Причины инцидента и гибели пенсионера устанавливаются.-0-
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Причины инцидента и гибели пенсионера устанавливаются.
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