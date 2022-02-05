﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Ивацевичском районе спасатели достали из реки утонувшего мужчину

05.02.2022 10:41 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели вытащили из реки утонувшего мужчину в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение об утонувшем мужчине в реке Щара возле деревни Волька поступило 4 декабря в 20.24.

Спасатели обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1970 года рождения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1970 года рождения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Зельвенском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by