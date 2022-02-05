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В Ивацевичском районе спасатели достали из реки утонувшего мужчину
Источник материала: БелТА
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели вытащили из реки утонувшего мужчину в Ивацевичском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение об утонувшем мужчине в реке Щара возле деревни Волька поступило 4 декабря в 20.24.
Спасатели обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1970 года рождения.-0-
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Спасатели обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1970 года рождения.
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