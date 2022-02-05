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Завершается формирование участковых избирательных комиссий для проведения референдума

05.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главное политическое событию ближайшего времени в Беларуси. Завершается формирование участковых избирательных комиссий для проведения референдума по изменениям и дополнениям Конституции.

На местах именно участковые избирательные комиссия начнут формировать списки избирателей, граждане получат сообщение о времени и месте голосования.

Накануне завершён процесс выдвижения представителей в участковые комиссии. Кандидатур чуть более 59 тыс. Традиционно наибольший интерес у общественных объединений, они выдвинули более 55% претендентов, граждане – почти 34%, трудовые коллективы – 11%. В составе участковых комиссий - известные на местах люди.

В Беларуси чуть больше 5,5 тыс. участков для голосования. Большая часть организационных вопросов решена, теперь - информационная работа, до начала этапа досрочного голосования остаётся около двух недель.

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Главное политическое событию ближайшего времени в Беларуси. Завершается формирование участковых избирательных комиссий для проведения референдума по...
 
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