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Отец и сын под Солигорском напали на сотрудников милиции (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Отец и сын под Солигорском напали на сотрудников милиции,
3 февраля вечером в поселке Красная Слобода на частном подворье 65-летний хозяин дома и его 38-летний сын оказали сопротивление милиции.
Младший из нападавших находится в республиканском розыске по обвинению в уголовном деле. Он приехал навестить отца – об этом узнали оперативники, приняли решение его задержать.
Глава семьи захотел помешать сотрудникам, ударил одного из них прикладом охотничьего ружья и выстрелил 3 раза. Но никто не пострадал - мужчину удалось обезоружить.
Возбуждено уголовное дело на отца и сына за насилие в отношении сотрудников милиции. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
Фото: архив БЕЛТА
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Отец и сын под Солигорском напали на сотрудников милиции, сообщили в МВД. 3 февраля вечером в поселке Красная Слобода на частном подворье 65-летний хозяин дома и его...
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