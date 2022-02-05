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Отец и сын под Солигорском напали на сотрудников милиции (ВИДЕО)

05.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отец и сын под Солигорском напали на сотрудников милиции, сообщили в МВД.

3 февраля вечером в поселке Красная Слобода на частном подворье 65-летний хозяин дома и его 38-летний сын оказали сопротивление милиции.

Младший из нападавших находится в республиканском розыске по обвинению в уголовном деле. Он приехал навестить отца – об этом узнали оперативники, приняли решение его задержать.

Глава семьи захотел помешать сотрудникам, ударил одного из них прикладом охотничьего ружья и выстрелил 3 раза. Но никто не пострадал - мужчину удалось обезоружить.

Возбуждено уголовное дело на отца и сына за насилие в отношении сотрудников милиции. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: архив БЕЛТА

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Отец и сын под Солигорском напали на сотрудников милиции, сообщили в МВД. 3 февраля вечером в поселке Красная Слобода на частном подворье 65-летний хозяин дома и его...
 
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