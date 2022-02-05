Демографический кризис в прибалтийских государствах: треть жителей Латвии готовы покинуть страну

Источник материала: ОНТ

Всё ощутимее в прибалтийских государствах демографический кризис. Треть жителей Латвии готовы покинуть страну.

Такие данные недавнего соцопроса. Пандемия не повлияла на устремления людей. Такие же цифры были и до вспышки ковида. При этом 6% опрошенных заявили, что уже собирают чемоданы для выезда за рубеж на заработки.

Основная причина отъезда – именно экономическая. На родине нет возможности обеспечить нормальный уровень жизни и оплатить за растущие коммунальные платежи.

По данным переписи населения, в начале 21-го года в Латвии было миллион 893 тыс. жителей, это на 14,5 тыс. меньше, чем год ранее. Эксперты подсчитали, что такими темпами, с учетом низкой рождаемости, к 2103 году в стране никого не останется.





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