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Массовое ДТП в Гродно: «паровозик» из 3-х машин собрался на проспекте Янки Купалы

05.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовое ДТП в Гродно: «паровозик» из 3-х машин собрался на проспекте Янки КупалыГродно: «паровозик» из 3-х машин собрался на проспекте Янки Купалы" class="one-news__figure-img">

О массовом ДТП в Гродно сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

4 февраля примерно в 17:40 на проспекте Янки Купалы в Гродно собрался «паровозик» из 3-х машин. Автомобили «Фольксваген» и «Пежо», по предварительной информации, остановились на красный свет. А 34-летняя водитель «Рено» из-за того, что выбрала небезопасную скорость и дистанцию, въехала в «Пежо», который по инерции столкнулся с «Фольксвагеном».


Сотрудники МЧС приезжали на место происшествия, чтобы исключить возгорание автомобилей.

Прибывшие медики осмотрели 7-летнюю пассажирку «Рено», которую перевозили в автокресле, она не получила серьезных травм.

Проводится проверка.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

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Теги: Гродно
 
 
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О массовом ДТП в Гродно сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. 4 февраля примерно в 17:40 на проспекте Янки Купалы в Гродно собрался «паровозик» из 3-х машин....
 
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