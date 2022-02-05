Массовое ДТП в Гродно: «паровозик» из 3-х машин собрался на проспекте Янки Купалы

Источник материала: ОНТ

Гродно: «паровозик» из 3-х машин собрался на проспекте Янки Купалы" class="one-news__figure-img">

О массовом ДТП в Гродно сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

4 февраля примерно в 17:40 на проспекте Янки Купалы в Гродно собрался «паровозик» из 3-х машин. Автомобили «Фольксваген» и «Пежо», по предварительной информации, остановились на красный свет. А 34-летняя водитель «Рено» из-за того, что выбрала небезопасную скорость и дистанцию, въехала в «Пежо», который по инерции столкнулся с «Фольксвагеном».





Сотрудники МЧС приезжали на место происшествия, чтобы исключить возгорание автомобилей.

Прибывшие медики осмотрели 7-летнюю пассажирку «Рено», которую перевозили в автокресле, она не получила серьезных травм.

Проводится проверка.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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