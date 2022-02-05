Страны Прибалтики задумались о строительстве АЭС

Источник материала: ОНТ

Парадокс и очередной пример политики двойных стандартов. Премьер-министр Латвии заявил, что Прибалтике пора строить атомные электростанции.

Кришьянис Кариньш отметил, что страны – энергодефицитные, производят слишком мало электроэнергии и хуже всего ситуация в Литве. Поэтому выход - в строительстве АЭС. И самое оптимальное решение – если бы 2 или 3 страны построили энергоблоки. «Чем больше произведём внутри, тем меньше нужно будет импортировать, тем меньше будем зависеть от колебаний рынка» - пояснил премьер. Также отметил, что атомную энергию использует ряд европейских стран. Только вот теперь вопрос – как на эти предложения ответит Вильнюс, который активно бойкотирует белорусскую АЭС.





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