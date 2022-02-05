﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страны Прибалтики задумались о строительстве АЭС

05.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Страны Прибалтики задумались о строительстве АЭС

Парадокс и очередной пример политики двойных стандартов. Премьер-министр Латвии заявил, что Прибалтике пора строить атомные электростанции.

Кришьянис Кариньш отметил, что страны – энергодефицитные, производят слишком мало электроэнергии и хуже всего ситуация в Литве. Поэтому выход - в строительстве АЭС. И самое оптимальное решение – если бы 2 или 3 страны построили энергоблоки. «Чем больше произведём внутри, тем меньше нужно будет импортировать, тем меньше будем зависеть от колебаний рынка» - пояснил премьер. Также отметил, что атомную энергию использует ряд европейских стран. Только вот теперь вопрос – как на эти предложения ответит Вильнюс, который активно бойкотирует белорусскую АЭС. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парадокс и очередной пример политики двойных стандартов. Премьер-министр Латвии заявил, что Прибалтике пора строить атомные электростанции. Кришьянис Кариньш...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивацевичском районе спасатели достали из реки утонувшего мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by