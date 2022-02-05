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Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок вводится в Беларуси

05.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок вводится в Беларуси

Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок вводится в Беларуси по постановлению Совета Министров от 4 февраля 2022 года №70, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

По разовым лицензиям, выдаваемым МАРТом по согласованию с облисполкомами, осуществляется вывоз лука, белокочанной капусты и яблок за пределы Беларуси вне зависимости от страны происхождения.

Со дня опубликования постановление вступает в силу и действует 3 месяца.

Фото: архив БЕЛТА

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Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок вводится в Беларуси по постановлению Совета Министров от 4 февраля 2022 года №70, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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