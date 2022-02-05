|
Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок вводится в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок вводится в Беларуси по постановлению Совета Министров от 4 февраля 2022 года №70,
По разовым лицензиям, выдаваемым МАРТом по согласованию с облисполкомами, осуществляется вывоз лука, белокочанной капусты и яблок за пределы Беларуси вне зависимости от страны происхождения.
Со дня опубликования постановление вступает в силу и действует 3 месяца.
Фото: архив БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лицензирование вывоза лука, капусты и яблок вводится в Беларуси по постановлению Совета Министров от 4 февраля 2022 года №70, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
|
Архив (Разное)