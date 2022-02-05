﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опасные участки дорог – под пристальным вниманием ГАИ

05.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Опасные участки дорог – под пристальным вниманием ГАИ

Под пристальным вниманием Госавтоинспекции опасные участки дорог. В выходные на автомагистралях страны проведут масштабную отработку.

Прежде всего, автодороги Р88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины. К рейдам привлекут экипажи спецподразделения «Стрела». Мониторинг смешанный – задействуют как патрульные автомобили, так и служебные без специальной окраски. Одновременно по всей стране усилен контроль на местных дорогах. В приоритете – выявление нетрезвых автомобилистов и пешеходов, соблюдение скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров. Также ГАИ проводит круглосуточный мониторинг состояния дорог, чтобы коммунальные службы оперативно справлялись с гололедом. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под пристальным вниманием Госавтоинспекции опасные участки дорог. В выходные на автомагистралях страны проведут масштабную отработку. Прежде всего, автодороги...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны Прибалтики задумались о строительстве АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by