Опасные участки дорог – под пристальным вниманием ГАИ

Источник материала: ОНТ

Под пристальным вниманием Госавтоинспекции опасные участки дорог. В выходные на автомагистралях страны проведут масштабную отработку.

Прежде всего, автодороги Р88 Житковичи – Давид-Городок – граница Украины. К рейдам привлекут экипажи спецподразделения «Стрела». Мониторинг смешанный – задействуют как патрульные автомобили, так и служебные без специальной окраски. Одновременно по всей стране усилен контроль на местных дорогах. В приоритете – выявление нетрезвых автомобилистов и пешеходов, соблюдение скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров. Также ГАИ проводит круглосуточный мониторинг состояния дорог, чтобы коммунальные службы оперативно справлялись с гололедом.

Подписывайтесь на нас в Telegram