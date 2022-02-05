Прием пациентов 5 февраля ведется в поликлиниках Беларуси

Источник материала: ОНТ

В амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения Беларуси сегодня ведётся приём пациентов, также проводятся и посещения на дому, сообщает Минздрав.

Напомним, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на субботу и воскресенье из-за того, что в стране - рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Каждое медучреждение устанавливает точный график работы самостоятельно

Такие изменения будут действовать до нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости в Минске и областях.

Фото: Минздрав Беларуси

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