|
Прием пациентов 5 февраля ведется в поликлиниках Беларуси
Источник материала: ОНТ
В амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения Беларуси сегодня ведётся приём пациентов, также проводятся и посещения на дому,
Напомним, Минздрав
Такие изменения будут действовать до нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости в Минске и областях.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения Беларуси сегодня ведётся приём пациентов, также проводятся и посещения на дому, сообщает Минздрав....
|
Архив (Разное)