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Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину
Источник материала: ОНТ
Американское агентство
Сейчас руководство Bloomberg выясняет причину произошедшего.
Пресс-секретарь преидента России Дмитрий Песков
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Американское агентство Bloomberg на своем сайте 4 февраля опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину». После этого там признали ошибку и удалили публикацию,...
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