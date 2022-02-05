Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину

Источник материала: ОНТ

Американское агентство Bloomberg на своем сайте 4 февраля опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину». После этого там признали ошибку и удалили публикацию, пишет ТАСС.

Сейчас руководство Bloomberg выясняет причину произошедшего.

Пресс-секретарь преидента России Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что такая публикация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. Кроме того, он добавил - в Кремле термин «фейк-ньюс» теперь могут заменить на «Блумберг-ньюс».

Фото: depositphotos.com

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