﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину

05.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Bloomberg по ошибке сообщило о вторжении России на Украину

Американское агентство Bloomberg  на своем сайте 4 февраля опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину». После этого там признали ошибку и удалили публикацию, пишет ТАСС.

Сейчас руководство Bloomberg выясняет причину произошедшего.

Пресс-секретарь преидента России Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что такая публикация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. Кроме того, он добавил - в Кремле термин «фейк-ньюс» теперь могут заменить на «Блумберг-ньюс».

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американское агентство Bloomberg  на своем сайте 4 февраля опубликовало заголовок «Россия вторглась на Украину». После этого там признали ошибку и удалили публикацию,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны Прибалтики задумались о строительстве АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by