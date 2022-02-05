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ЦИК и Минздрав определили санитарные нормы на референдуме

05.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК и Минздрав определили санитарные нормы на референдуме

Избирательная кампания пройдёт при строгом соблюдении санитарных мер. Их определили Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов совместно с Министерством здравоохранения.

К работе в участковой комиссии, а также к наблюдению за референдумом допустят только людей без признаков заболевания. На участках будет соблюдаться социальное дистанцирование. Дверные ручки, столы и сами участки будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Они также появятся в местах общего пользования. Помещения будут регулярно проветриваться.

Избирателям рекомендовано использовать маски, предъявлять документы в развернутом виде и самостоятельно показывать необходимые страницы, использовать собственные ручки. Граждане на самоизоляции смогут проголосовать по месту нахождения. Избирательные участки также будут в воинских частях, больницах, санаториях, домах отдыха, медицинских стационарах.

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Избирательная кампания пройдёт при строгом соблюдении санитарных мер. Их определили Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов...
 
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