В Беларуси за сутки при пожарах пострадали пять человек

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах пострадали пять человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

4 февраля в 18.21 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля во дворе многоквартирного жилого дома в деревне Осмолово Несвижского района. До прибытия подразделений МЧС люди спасли хозяина 1969 года рождения, который с отравлением продуктами горения госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

В 19.24 стало известно о пожаре в квартире на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома в Мозыре по ул.Студенческой, 44. Работники МЧС спасли хозяйку 1963 года рождения. Пенсионерка с отравлением продуктами горения госпитализирована. Обстоятельства выясняются.

Сообщение о пожаре в дачном доме на территории садового товарищества "Радуга-2008" возле деревни Каменица-Жировецкая Брестского района поступило в 20.57. В результате неосторожности при курении получил ожоги находившийся в гостях гражданин 1979 года рождения, неработающий. Он госпитализирован.

Спасатели выехали на тушение пожара в квартире на 4-м этаже четырехэтажного жилого дома в Минске по ул.Пономарева, 10, после звонка в 21.23. Они спасли квартиросъемщика 1979 года рождения, с ожогами и отравлением продуктами горения он госпитализирован. Причина инцидента устанавливается.

Сегодня в 00.11 стало известно о возгорании в квартире на 2-м этаже девятиэтажного жилого дома в Солигорске по ул.Октябрьской, 5. Работники МЧС спасли хозяйку 1948 года рождения. Пенсионерка с ожогами доставлена в больницу. Из вышерасположенных квартир эвакуированы 22 человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-