Неизвестный сообщил о бомбе в Шереметьево. Сейчас идет посадка на рейс в Минск

Источник материала: ОНТ

Минск" class="one-news__figure-img">

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте правоохранительные органы обследуют территорию аэропорта. По информации с сайта аэропорта Шереметьево сейчас идет посадка на рейс, который отправляется в Минск в 14:50. Ни о каких изменениях не сообщается.

Фото: depositphotos.com









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