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Неизвестный сообщил о бомбе в Шереметьево. Сейчас идет посадка на рейс в Минск
Источник материала: ОНТМинск" class="one-news__figure-img">
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов,
На месте правоохранительные органы обследуют территорию аэропорта. По информации с
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в...
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