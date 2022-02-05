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Неизвестный сообщил о бомбе в Шереметьево. Сейчас идет посадка на рейс в Минск

05.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неизвестный сообщил о бомбе в Шереметьево. Сейчас идет посадка на рейс в МинскМинск" class="one-news__figure-img">

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте правоохранительные органы обследуют территорию аэропорта. По информации с сайта аэропорта Шереметьево сейчас идет посадка на рейс, который отправляется в Минск в 14:50. Ни о каких изменениях не сообщается.

Фото: depositphotos.com



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Теги: Минск
 
 
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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва терминала «В» аэропорта Шереметьево, а также о минировании четырех самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в...
 
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