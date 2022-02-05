Немецкий таблоид Bild утверждает, что Россия «присоединит» Украину к Союзному государству – РИА «Новости»

Источник материала: ОНТ

Доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины к Союзному государству опубликовал немецкий таблоид Bild, пишет РИА «Новости».

В российском диппредставительстве заявили Bild - опубликованный изданием «план» — «странная смесь из спекуляций и слухов», которые принципиально не комментируют дипломаты.

Обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» Москва уже много раз отвергала и указывала, что нападать ни на кого не собирается.

Отмечается, что данная публикация появилась после ошибочного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» России на Украину.

Фото: depositphotos.com

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