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Немецкий таблоид Bild утверждает, что Россия «присоединит» Украину к Союзному государству – РИА «Новости»

05.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Немецкий таблоид Bild утверждает, что Россия «присоединит» Украину к Союзному государству – РИА «Новости»

Доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины к Союзному государству опубликовал немецкий таблоид Bild, пишет РИА «Новости».

В российском диппредставительстве заявили Bild - опубликованный изданием «план» — «странная смесь из спекуляций и слухов», которые принципиально не комментируют дипломаты. 

Обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» Москва уже много раз отвергала и указывала, что нападать ни на кого не собирается.

Отмечается, что данная публикация появилась после ошибочного сообщения агентства Bloomberg о якобы начале «вторжения» России на Украину. 

Фото: depositphotos.com

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Доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины к Союзному государству опубликовал немецкий таблоид Bild, пишет РИА...
 
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