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Немецкий таблоид Bild утверждает, что Россия «присоединит» Украину к Союзному государству – РИА «Новости»
Источник материала: ОНТ
Доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины к Союзному государству опубликовал немецкий таблоид Bild,
В российском диппредставительстве заявили Bild - опубликованный изданием «план» — «странная смесь из спекуляций и слухов», которые принципиально не комментируют дипломаты.
Обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» Москва уже много раз отвергала и указывала, что нападать ни на кого не собирается.
Отмечается, что данная публикация появилась после ошибочного
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Немецкий таблоид Bild утверждает, что Россия «присоединит» Украину к Союзному государству – РИА «Новости»
Доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у России «плане» по присоединению Украины к Союзному государству опубликовал немецкий таблоид Bild, пишет РИА...
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