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Олимпиада в Пекине: белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 16-е место на дистанции 3000 м

05.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Пекине: белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 16-е место на дистанции 3000 м

На льду Национального конькобежного овала в Пекине разыгрывают первые олимпийские награды, пишет Telegram-канал Team.by

Белоруска Марина Зуева на дистанции 3000 м в 7-м из 10-ти забегов показала результат 4 мин. 08,70 сек. На первом месте Ирен Схоутен (Нидерланды) - 3 мин. 56,93 сек. (олимпийский рекорд), второе - у Франчески Лолобриджиды (Италия), третье - Изабель Уайдеманн (Канада). 

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На льду Национального конькобежного овала в Пекине разыгрывают первые олимпийские награды, пишет Telegram-канал Team.by Белоруска Марина Зуева на дистанции 3000 м в 7-м из...
 
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