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Олимпиада в Пекине: белорусская конькобежка Марина Зуева заняла 16-е место на дистанции 3000 м
Источник материала: ОНТ
На льду Национального конькобежного овала в Пекине разыгрывают первые олимпийские награды,
Белоруска Марина Зуева на дистанции 3000 м в 7-м из 10-ти забегов показала результат 4 мин. 08,70 сек. На первом месте - Ирен Схоутен (Нидерланды) - 3 мин. 56,93 сек. (олимпийский рекорд), второе - у Франчески Лолобриджиды (Италия), третье - Изабель Уайдеманн (Канада).
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На льду Национального конькобежного овала в Пекине разыгрывают первые олимпийские награды, пишет Telegram-канал Team.by Белоруска Марина Зуева на дистанции 3000 м в 7-м из...
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