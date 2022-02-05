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На участке внутреннего кольца МКАД из-за ДТП образовался затор

05.02.2022 14:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП на участке внутреннего кольца МКАД от улицы Кижеватова в направлении улицы Казинца образовался затор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
 
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