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На белорусско-польской границе грузовик насмерть сбил сотрудницу таможни

05.02.2022 15:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе фура насмерть раздавила сотрудницу таможни. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Сегодня с 12.00 до 13.00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Козловичи" произошел трагический случай. Водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей," - рассказали в ГТК.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Следственного комитета.

"Коллектив таможенных органов глубоко скорбит в связи со страшной трагедией и выражает глубочайшие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким. Семье погибшей будет оказана необходимая помощь", - подчеркнули в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе фура насмерть раздавила сотрудницу таможни. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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