На белорусско-польской границе грузовик насмерть сбил сотрудницу таможни

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-польской границе фура насмерть раздавила сотрудницу таможни. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.

"Сегодня с 12.00 до 13.00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска "Козловичи" произошел трагический случай. Водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей," - рассказали в ГТК.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа Следственного комитета.

"Коллектив таможенных органов глубоко скорбит в связи со страшной трагедией и выражает глубочайшие соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким. Семье погибшей будет оказана необходимая помощь", - подчеркнули в ведомстве.-0-