Милиция Гродно установила причастность супругов-наркодилеров к организации протестных автопробегов

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно супруги употребляли мефедрон и организовывали запрещенные автопробеги, сообщили БЕЛТА в МВД.

Наркоконтроль Гродненского РОВД задержал 26-летнего жителя областного центра с психотропом. В телефоне его 21-летней супруги нашли информацию о закладке: координаты тайника, вес и название наркотика.

"Выяснилось, что супруги не только употребляют запрещенные вещества. В 2020 году молодые люди организовывали протестные автопробеги и координировали в чатах движение уличных шествий", - рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Действиям задержанных, связанным с несанкционированными массовыми мероприятиями, будет дана правовая оценка.-0-