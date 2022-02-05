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Милиция Гродно установила причастность супругов-наркодилеров к организации протестных автопробегов

05.02.2022 15:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно супруги употребляли мефедрон и организовывали запрещенные автопробеги, сообщили БЕЛТА в МВД.

Наркоконтроль Гродненского РОВД задержал 26-летнего жителя областного центра с психотропом. В телефоне его 21-летней супруги нашли информацию о закладке: координаты тайника, вес и название наркотика.

"Выяснилось, что супруги не только употребляют запрещенные вещества. В 2020 году молодые люди организовывали протестные автопробеги и координировали в чатах движение уличных шествий", - рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Действиям задержанных, связанным с несанкционированными массовыми мероприятиями, будет дана правовая оценка.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Действиям задержанных, связанным с несанкционированными массовыми мероприятиями, будет дана правовая...
 
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