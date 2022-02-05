Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за ДТП собрался "паровозик" из трех автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 4 февраля около 17.40 на проспекте Янки Купалы. "По предварительной информации, автомобили "Фольксваген" и "Пежо" остановились на запрещающий сигнал светофора, а 34-летняя водитель "Рено" выбрала небезопасную скорость и дистанцию и въехала в "Пежо", который по инерции столкнулся с "Фольксвагеном". Чтобы исключить возгорание транспортных средств, на место происшествия выбывали сотрудники МЧС", - рассказали в ГАИ.

На месте аварии работали и медики, которые осмотрели 7-летнюю пассажирку "Рено". Девочка перевозилась в автокресле, серьезных травм она не получила.

Более ясную картину произошедшего установит проверка.-0-