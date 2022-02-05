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Сотрудница таможни в Козловичах погибла под колесами фуры

05.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудница таможни в Козловичах погибла под колесами фуры

Фура на белорусско-польской границе насмерть раздавила сотрудницу таможни, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Следственно-оперативная группа Следственного комитета работает на месте происшествия.

Фото: архив БЕЛТА



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Фура на белорусско-польской границе насмерть раздавила сотрудницу таможни, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. Следственно-оперативная группа...
 
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