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Сотрудница таможни в Козловичах погибла под колесами фуры
Источник материала: ОНТ
Фура на белорусско-польской границе насмерть раздавила сотрудницу таможни,
Следственно-оперативная группа Следственного комитета работает на месте происшествия.
Фото: архив БЕЛТА
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Фура на белорусско-польской границе насмерть раздавила сотрудницу таможни, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете. Следственно-оперативная группа...
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