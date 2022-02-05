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Лукашенко ответил на вопрос Соловьева, сколько лет он будет Президентом и от чего это зависит
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, сколько лет Президентом он будет и от чего это зависит.
Напомним, 4 февраля во Дворце Независимости прошло интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Оно длилось почти 2 часа.
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Фото: скриншот видео ОНТ
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Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, сколько лет Президентом он будет и от чего это зависит. ...
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