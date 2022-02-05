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Лукашенко ответил на вопрос Соловьева, сколько лет он будет Президентом и от чего это зависит

05.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко ответил на вопрос Соловьева, сколько лет он будет Президентом и от чего это зависит

Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, сколько лет Президентом он будет и от чего это зависит.

Владимир Соловьев, журналист:

- Сколько лет руководителем Беларуси будет Лукашенко? Для себя внутри отвечаете на этот вопрос?

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

- Нет. Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси, и еще важнее внутри нас будут как в 20-м году рвать, всегда будет. Но если все будет спокойно, вот он кто появится, мы определимся. Но поверьте, я – Президент не потому, что я очень хочу быть Президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию. Когда ты зависишь от обстоятельств многих, ты ну просто повязан всем тем – своей страной, которую ты создавал своими руками, и прочее, и прочее, до детей.

- То есть это не работа, это служение?

- Не служба, а служение – правильно сказал. Это даже не служба, это – служение.

Напомним, 4 февраля во Дворце Независимости прошло интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Оно длилось почти 2 часа.

Ранее мы писали о том, что  Лукашенко в интервью Соловьеву рассказал, кем он себя считает в Беларуси.

Фото: скриншот видео ОНТ

 

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Александр Лукашенко во время интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву ответил на вопрос, сколько лет Президентом он будет и от чего это зависит. ...
 
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