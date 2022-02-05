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Мясников назвал популярную ошибку при измерении давления
Источник материала: ОНТ
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что при измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги,
Он посоветовал сесть, немного облокотиться на стул, держать руку на уровне сердца, принять расслабленное положение.
Также разница при измерении давления на правой и левой руке у здорового человека не должна быть больше 10 мм рт. ст., иначе это может говорить о наличии периферического атеросклероза сосудов и других заболеваниях, отмечает Мясников.
Кроме того, он порекомендовал поверх одежды не надевать манжету тонометра.
Фото: Pixabay.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что при измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги,...
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