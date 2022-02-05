﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мясников назвал популярную ошибку при измерении давления

05.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мясников назвал популярную ошибку при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что при измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги, пишет РИА «Новости»

Он посоветовал сесть, немного облокотиться на стул, держать руку на уровне сердца, принять расслабленное положение.

Также разница при измерении давления на правой и левой руке у здорового человека не должна быть больше 10 мм рт. ст., иначе это может говорить о наличии периферического атеросклероза сосудов и других заболеваниях, отмечает Мясников.

Кроме того, он порекомендовал поверх одежды не надевать манжету тонометра.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что при измерении артериального давления ни в коем случае нельзя скрещивать ноги,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно из-за ДТП собрался "паровозик" из трех машин
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by