Две маршрутки столкнулись в Орше

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше не разъехались две маршрутки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

"3 февраля около полудня на пересечении улиц Василия Молокова и Феликса Дзержинского произошло ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств. В результате аварии автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей маршрутных такси не пренебрегать правилами дорожного движения, быть внимательными на дорогах, отказаться от резких маневров и необдуманных перестроений, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.-0-