﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Две маршрутки столкнулись в Орше

05.02.2022 16:23 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше не разъехались две маршрутки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

"3 февраля около полудня на пересечении улиц Василия Молокова и Феликса Дзержинского произошло ДТП с участием двух маршрутных транспортных средств. В результате аварии автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей маршрутных такси не пренебрегать правилами дорожного движения, быть внимательными на дорогах, отказаться от резких маневров и необдуманных перестроений, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция призывает водителей маршрутных такси не пренебрегать правилами дорожного движения, быть внимательными на дорогах, отказаться от резких...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мясников назвал популярную ошибку при измерении давления
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by