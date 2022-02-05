Госстандарт обнаружил в продаже в Витебске и Орше поддельную лососевую икру

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебская областная инспекция Госстандарта выявила поддельную икру неcуществующих изготовителей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Продукцию по привлекательной цене активно предлагали потребителям на рынках и ярмарках, в торговой сети Витебска и Орши в конце декабря - начале января. Пристальное внимание инспекторов привлекла импортная лососевая икра и консервированная рыбная продукция 10 изготовителей. Нарушения были установлены у всех.

"Изучение только маркировки этой продукции привело к тому, что ее реализацию мы запретили, - рассказала начальник Витебской областной инспекции Госстандарта Оксана Мурашкевич. - Как оказалось, девяти из десяти указанных на этикетках изготовителей (ООО "Персей", "Сахал", ООО "Сальмоникс", ООО "Сахалин Порт", ООО "Сахалинская икра", ООО "ЯкутРыб", ООО "Дельта", ООО "13", ООО "Жемчужина Камчатки") на самом деле нет. Они были либо ликвидированы несколько лет назад, либо сведения о них отсутствовали в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, размещенных на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации".

Декларации о соответствии предлагаемых этими изготовителями деликатесов требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) отсутствовали.

"Когда в Орше на ярмарке "Калядная скарбнiца" мы попросили показать документы, подтверждающие безопасность реализуемой икры, торговый павильон закрылся, - добавила Оксана Мурашкевич. - На всех наименованиях проверенной продукции отсутствовали унифицированные контрольные знаки, которые на ней должны быть в обязательном порядке. В состав лососевой зернистой икры кета от ООО "Персей", согласно маркировке, входила пищевая добавка Е224, использование которой в производстве этого вида продукции не предусмотрено требованиями технических регламентов Таможенного союза".

В ходе внеплановой проверки одного из субъектов торговли четыре наименования икры лососевой зернистой, изготовленных ООО "Персей", ООО "Дельта", ООО "13", ООО "Жемчужина Камчатки", были испытаны в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук. "Результаты показали, что ни один из этих образцов не содержал ДНК лососевых видов рыб (семга, радужная форель, горбуша, кижуч, кета, нерка). Следовательно, этот продукт не является икрой лососевых рыб, а наименование, указанное изготовителем в маркировке, недостоверно и вводит потребителя в заблуждение относительно вида и происхождения", - отметили в Госстандарте.

"Икра" запрещена к реализации. Приняты меры, ограничивающие ее ввоз на территорию Беларуси.

Потребителей при совершении покупок призывают быть бдительными. "Внимательно изучайте маркировку продукта, который хотите приобрести, убедитесь в наличии знака "ЕАС" и унифицированного контрольного знака на рыбных консервах. Если у вас появилось малейшее сомнение в происхождении и качестве продукта, лучше откажитесь от покупки. Не поддавайтесь на привлекательные цены: с большой долей вероятности ожидания относительно качества продукта не оправдаются", - отметили пресс-службе.-0-