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Чемпионат Европы по мини-футболу: сборная России обыграла украинскую команду

05.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Европы по мини-футболу: сборная России обыграла украинскую команду

Чемпионат Европы по мини-футболу получился зрелищным.

В полуфинале турнира встречались сборные России и Украины. Россияне быстро открыли счет, затем повели (2:0). Самый красивый гол на турнире забил Артем Ниязов. Украинцы не собирались просто так уступать. Команда перешла на игру в пять полевых, заменив вратаря. В итоге встреча завершилась со счетом (3:2) в пользу сборной России. Отметим, что Украина на последних минутах не реализовала пенальти. Во втором полуфинале португальцы уступали по ходу матча сборной Испании (0:2), но переломили ход встречи и выиграли (3:2).

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Чемпионат Европы по мини-футболу получился зрелищным. В полуфинале турнира встречались сборные России и Украины. Россияне быстро открыли счет, затем повели (2:0)....
 
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