В Орше столкнулись две маршрутки

Источник материала: ОНТ

Авария с участием двух маршруток произошла в Орше. Об этом пишет УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 3 февраля, в районе полудня. Две маршрутки не смогли разъехаться на пересечении улиц Василия Молокова и Феликса Дзержинского. Автомобили в итоге повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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