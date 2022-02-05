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В Орше столкнулись две маршрутки
Источник материала: ОНТ
Авария с участием двух маршруток произошла в Орше. Об этом
Инцидент произошел 3 февраля, в районе полудня. Две маршрутки не смогли разъехаться на пересечении улиц Василия Молокова и Феликса Дзержинского. Автомобили в итоге повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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Авария с участием двух маршруток произошла в Орше. Об этом пишет УГАИ УВД Витебского облисполкома. Инцидент произошел 3 февраля, в районе полудня. Две маршрутки не...
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