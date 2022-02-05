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В Орше столкнулись две маршрутки

05.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Орше столкнулись две маршрутки

Авария с участием двух маршруток произошла в Орше. Об этом пишет УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 3 февраля, в районе полудня. Две маршрутки не смогли разъехаться на пересечении улиц Василия Молокова и Феликса Дзержинского. Автомобили в итоге повреждены. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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Авария с участием двух маршруток произошла в Орше. Об этом пишет УГАИ УВД Витебского облисполкома. Инцидент произошел 3 февраля, в районе полудня. Две маршрутки не...
 
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