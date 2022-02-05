Норвежка Тереза Йохауг стала первой чемпионкой Олимпиады-2022 в Пекине

Источник материала: ОНТ

Всего сегодня на Олимпиаде в розыгрыше шесть комплектов наград. В лыжных гонках у женщин прошла одна из самых захватывающих дисциплин — скиатлон.

Сначала 7,5 км классическим ходом, затем столько же коньковым. Образцовый старт провела легендарная норвежка Тереза Йохауг. Она выиграла оба вида программы. И если при смене лыж ее преимущество было 5 секунд, то на финише она привезла соперницам полминуты. Тактическую борьбу за второе место выиграла россиянка (победительница Тур де Ски) Наталья Непряева. На третьем месте остановилась представительница Австрии Тереза Штадлобер.

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