﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Норвежка Тереза Йохауг стала первой чемпионкой Олимпиады-2022 в Пекине

05.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Норвежка Тереза Йохауг стала первой чемпионкой Олимпиады-2022 в Пекине

Всего сегодня на Олимпиаде в розыгрыше шесть комплектов наград. В лыжных гонках у женщин прошла одна из самых захватывающих дисциплин — скиатлон.

Сначала 7,5 км классическим ходом, затем столько же коньковым. Образцовый старт провела легендарная норвежка Тереза Йохауг. Она выиграла оба вида программы. И если при смене лыж ее преимущество было 5 секунд, то на финише она привезла соперницам полминуты. Тактическую борьбу за второе место выиграла россиянка (победительница Тур де Ски) Наталья Непряева. На третьем месте остановилась представительница Австрии Тереза Штадлобер.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего сегодня на Олимпиаде в розыгрыше шесть комплектов наград. В лыжных гонках у женщин прошла одна из самых захватывающих дисциплин — скиатлон. Сначала 7,5 км...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госстандарт обнаружил в продаже в Витебске и Орше поддельную лососевую икру
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by