Олимпиада в Пекине: сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету. Беларусь —на 6-м месте

Источник материала: ОНТ

Поклонники биатлона сегодня ждали смешанную эстафету. Именно этот вид соревновательной программы открывал олимпийский турнир.

Сборная Беларуси уходила на дистанцию под вторым стартовым номером. Лидер нашей команды Динара Алимбекова провела образцовый этап. Она использовала всего по одному дополнительному патрону на огневых рубежах. И передавала эстафету Анне Сола на третьем месте. А дальше произошла настоящая катастрофа. Сола к Олимпиаде так и не смогла найти свою лучшую стрельбу, использовала три доппатрона на первом рубеже. А на стойке белоруску ждали два штрафных круга. На этом гонка для нас была практически закончена. Никита Лобастов и Антон Смольский свои этапы прошли уверенно. В итоге белорусская команда финишировала шестой.

Борьба за золото шла до последних метров. Всего несколько секунд разделили призеров пекинских Игр. Норвегия — с золотом. У Франции — серебро. А уроженец Гродно Эдуард Латыпов принес России бронзу.

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