Больше 200 научных достижений представлены на выставке к 100-летию Национальной академии наук

Источник материала: ОНТ

Больше 200 разработок на выставке к 100-летию Национальной академии наук.

Сразу на нескольких этажах известного в Минске здания разместились научные достижения в медицине, аграрной, биологической и военной сферах. Многие проекты показали впервые. Беспилотник «Буревестник» предназначен для видеомониторинга местности. Полученные данные поступают на дешифратор. Опытный образец с успехом прошел испытания на военных учениях.

В приоритете ученых - разработки для экономики и импортозамещения, в частности в сельском хозяйстве. И здесь будущее за ДНК-технологиями. Задача для научного сообщества довольно амбициозная. Ее, среди прочего, обсудили на большом заседании в Академии наук по случаю векового юбилея. Поздравление ученым передал Президент.

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