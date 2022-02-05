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Коллекцию фирменного магазина «Первый» пополнил новый мерч

05.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коллекцию фирменного магазина «Первый» пополнил новый мерч

Мерч «Первого» снова в трендах. Коллекцию фирменного магазина пополнили новыми комплектами одежды.

Покупателям на выбор – сразу несколько вариантов крылатых фраз Президента, но в новом цвете – меланж. «Сила в правде, а правда на нашей стороне» и «Я же диктатор, мне трудно понимать демократию». Именно за эти цитаты проголосовали более 15 тыс. человек, чтобы футболки и джемперы после Послания Александра Лукашенко народу и Парламенту появились на витрине магазина.

Некоторые скупали коробками. И цена весьма демократичная: от 20 до 45 руб. Также в магазине доступен предзаказ, и эта услуга пользуется популярностью. Впрочем, продавцы уверяют: одежды хватит всем. 

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Мерч «Первого» снова в трендах. Коллекцию фирменного магазина пополнили новыми комплектами одежды. Покупателям на выбор – сразу несколько вариантов крылатых...
 
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