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Коллекцию фирменного магазина «Первый» пополнил новый мерч
Источник материала: ОНТ
Мерч «Первого» снова в трендах. Коллекцию фирменного магазина пополнили новыми комплектами одежды.
Покупателям на выбор – сразу несколько вариантов крылатых фраз Президента, но в новом цвете – меланж. «Сила в правде, а правда на нашей стороне» и «Я же диктатор, мне трудно понимать демократию». Именно за эти цитаты проголосовали более 15 тыс. человек, чтобы футболки и джемперы после Послания Александра Лукашенко народу и Парламенту появились на витрине магазина.
Некоторые скупали коробками. И цена весьма демократичная: от 20 до 45 руб. Также в магазине доступен предзаказ, и эта услуга пользуется популярностью. Впрочем, продавцы уверяют: одежды хватит всем.
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Мерч «Первого» снова в трендах. Коллекцию фирменного магазина пополнили новыми комплектами одежды. Покупателям на выбор – сразу несколько вариантов крылатых...
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