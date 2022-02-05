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300 человек оказались под угрозой увольнения на Литовской железной дороге
Источник материала: ОНТ
Работникам уже объявили о неприятной перспективе – увольнять их будут в течение года. В кампании не подтверждают, что это связано с прекращением перевозок калийных удобрений из Беларуси. Но и не опровергают. Факт в том, что решение об уменьшении штата последовало за прекращением сотрудничества с белорусской кампанией.
Напомним, в начале недели Вильнюс в одностороннем порядке
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Работникам уже объявили о неприятной перспективе – увольнять их будут в течение года. В кампании не подтверждают, что это связано с прекращением перевозок...
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