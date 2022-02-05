300 человек оказались под угрозой увольнения на Литовской железной дороге

Источник материала: ОНТ

Работникам уже объявили о неприятной перспективе – увольнять их будут в течение года. В кампании не подтверждают, что это связано с прекращением перевозок калийных удобрений из Беларуси. Но и не опровергают. Факт в том, что решение об уменьшении штата последовало за прекращением сотрудничества с белорусской кампанией.

Напомним, в начале недели Вильнюс в одностороннем порядке расторг соглашение о перевозке нашего калия. Минск намерен получить компенсацию через суд. Литовским железным дорогам грозит серьезное и очень затратное разбирательство. На границе скопились вагоны, которые по контракту должны были проследовать в Литву, но так и не пересекли рубеж.

Подписывайтесь на нас в Telegram