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Дополнительные американские войска начали прибывать в Польшу

05.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дополнительные американские войска начали прибывать в Польшу

В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска. В аэропорту Ясёнка под Жешувом приземлился самолет с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.


Накануне еще 8 самолетов доставили солдат, которые займутся техническим обеспечением. Только в Польшу из США перебрасывают около 2000 военных. А еще в Германию, Румынию. Свои действия Пентагон оправдывает необходимостью поддержки союзников в регионе. Но при этом не идет на договоренности с Россией по безопасности в Восточной Европе.   

 

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В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска. В аэропорту Ясёнка под Жешувом приземлился самолет с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной...
 
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