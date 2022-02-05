Дополнительные американские войска начали прибывать в Польшу

Источник материала: ОНТ

В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска. В аэропорту Ясёнка под Жешувом приземлился самолет с военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии.





Накануне еще 8 самолетов доставили солдат, которые займутся техническим обеспечением. Только в Польшу из США перебрасывают около 2000 военных. А еще в Германию, Румынию. Свои действия Пентагон оправдывает необходимостью поддержки союзников в регионе. Но при этом не идет на договоренности с Россией по безопасности в Восточной Европе.

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