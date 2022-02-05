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Умер режиссер «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

05.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умер режиссер «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

5 февраля в возрасте 75 лет умер российский режиссер Виктор Бутурлин, известный работой над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Об этом информирует «Ленфильм».

Отмечается, что практически всю жизнь Бутурлин проработал на «Ленфильме». Фильмы режиссера «Торможение в небесах» и «Садовник» не раз были отмечены призами фестивалей.

Фото: «Ленфильм»

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5 февраля в возрасте 75 лет умер российский режиссер Виктор Бутурлин, известный работой над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Об этом информирует...
 
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