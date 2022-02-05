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Заторы большегрузов на границе с Евросоюзом не уменьшаются. Очереди достигают 20 км!

05.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заторы большегрузов на границе с Евросоюзом не уменьшаются. Очереди достигают 20 км!

На границе с Евросоюзом заторы большегрузов не уменьшаются. В Польшу, Литву и Латвию выезда ожидают более 4 тыс. фур. Самое загруженное литовское направление. Непростая ситуация – и на въезд в Польшу. Очередь в пункте пропуска Берестовица растянулась почти на 20 км.

Ситуация связывают с закрытием польской стороной пункта пропуска Кузница. За сутки через него проходило более тысячи грузовиков. Сейчас транспортные потоки распределились и на балтийское направление. Водители вынуждены простаивать до семи суток. Несмотря на очевидный факт, в сети начали появляться обвинения в белорусскую сторону, что последовал ответ - скорость выезда из Беларуси зависит от работы сопредельной стороны по обработке и запуску транспортных средств на свою территорию.

Прогнозов по улучшению ситуации с очередями пока нет. В то время как белорусские таможенники по международным нормам перевыполняют план, польские и литовские службы в сутки оформляют лишь 65-75% грузопотока от установленной нормы. Это значительно снижает и пропускную способность белорусской стороны. Перевозчикам простой грозит штрафами за неустойку. Материальный ущерб также для водителей. Количество выездов сокращается – уменьшается и зарплата. 

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На границе с Евросоюзом заторы большегрузов не уменьшаются. В Польшу, Литву и Латвию выезда ожидают более 4 тыс. фур. Самое загруженное литовское направление....
 
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