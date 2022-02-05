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Ошибочное заявление Bloomberg – провокация? Эксперты не исключают

05.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ошибочное заявление Bloomberg – провокация? Эксперты не исключают

Белорусско-российское учение в западной прессе по-прежнему преподносится, как подготовка к нападению на Украину. Более того, американские и европейские СМИ, судя по всему, уже про запас готовят пугающие тексты и заголовки, хотя для этого нет ни малейшего повода. Войну Россия и Беларусь развязывать не собираются. После вчерашних бредовых заявлений о том, что Москва готовит некое фейковое видео с трупами продолжились провокации этой ночью.


Крупное американское агентство «Блумберг» ошарашило мир громким заголовком - «Россия вторглась в Украину». Обескураженная Москва, которая знать не знала о своём вторжении, вынуждена была ответить.

Публикация с сайта была удалена. В агентстве признали ошибку и пообещали разобраться. Но вернуть авторитет уже не получится.

Впрочем, эксперты не исключают, что это вполне могла быть спланированная провокация. Военные политологи не раз отмечали - цель подобных вбросов «о российской агрессии» одна - нарастить иностранную группировку войск у границ Союзного государства.

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Белорусско-российское учение в западной прессе по-прежнему преподносится, как подготовка к нападению на Украину. Более того, американские и европейские СМИ, судя...
 
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