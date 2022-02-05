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Ошибочное заявление Bloomberg – провокация? Эксперты не исключают
Источник материала: ОНТ
Белорусско-российское учение в западной прессе по-прежнему преподносится, как подготовка к нападению на Украину. Более того, американские и европейские СМИ, судя по всему, уже про запас готовят пугающие тексты и заголовки, хотя для этого нет ни малейшего повода. Войну Россия и Беларусь развязывать не собираются. После вчерашних бредовых заявлений о том, что Москва готовит некое фейковое видео с трупами продолжились провокации этой ночью.
Крупное американское агентство «Блумберг»
Публикация с сайта была удалена. В агентстве признали ошибку и пообещали разобраться. Но вернуть авторитет уже не получится.
Впрочем, эксперты не исключают, что это вполне могла быть спланированная провокация. Военные политологи не раз отмечали - цель подобных вбросов «о российской агрессии» одна - нарастить иностранную группировку войск у границ Союзного государства.
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Белорусско-российское учение в западной прессе по-прежнему преподносится, как подготовка к нападению на Украину. Более того, американские и европейские СМИ, судя...
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