Российские самолеты Су-25СМ приземлились под Брестом для участия в совместном учении «Союзная решимость»

Источник материала: ОНТ

Брестом для участия в совместном учении «Союзная решимость»" class="one-news__figure-img">

Более 7 тыс. км из Восточного военного округа России в Беларусь. Под Брестом приземлились российские самолеты Су-25СМ. Они прилетели для участия в совместном учении «Союзная решимость».





Впереди у экипажей плотный подготовительный график. Они должны изучить маршруты предстоящих полетов и отработать взаимодействие с руководством. Эти штурмовики предназначены для уничтожения бронированных орудий и танков, слабо манёвренных воздушных планеров, вертолетов и самолетов. Эффективны и днем, и ночью. Сейчас под Брестом подготовительный этап масштабных манёвров - проверка сил Союзного государства.

До 9 февраля в нашу страну из России передислоцируют технику и личный состав, созданы группировки войск. А с 10-го - активная фаза учения «Союзная решимость». Она продлится до 20 февраля на пяти белорусских полигонах и четырёх аэродромах.

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