Любовь Черкашина о психологическом давлении на спортсменов: мне на свою вторую Олимпиаду было ехать сложнее, чем на первую

Источник материала: ОНТ

Бывшая гимнастка, ныне член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказала о психологическом давлении на спортсменов-участников Олимпийских игр.

Любовь Черкашина: «Безусловно, это есть. Просто каждый переживает это по-своему, переваривает это по-своему. Если ты более взрослый спортсмен, ты уже как-то психологически подготовился к этому. Ну и в командах работают психологи. Они тоже должны грамотно сформулировать, все разложить по полочкам. Думаю, когда ты еще самый молодой и юный спортсмен, первые Олимпийские игры, ты тоже не сможешь ощутить всю серьезность происходящего. Может быть, перешагнешь. “У меня вся жизнь еще впереди, еще парочку Олимпиад будет”. А вот “серединка” спортсменов – мне кажется, им тяжело. По себе помню, мои первые Олимпийские игры были в Пекине, я не прошла там в финал, была 15-я. И мне было очень страшно ехать на вторые Олимпийские игры, чтобы не повторить свой результат. Помню, тогда в Лондоне я себя психологически поддержала внутренне. Когда прошли первые два дня, я попала в финал, вернулась в номер, легла на кровать, и сказала себе: ты уже в финале, уже лучше, чем в Пекине. Мне уже от этой мысли стало как-то легче. На самом деле, думаю, каждый спортсмен для себя такие слова находит. Сейчас я смотрю на спорт в более глобальном контексте, уйдя от амплуа спортсмена, я смотрю немного шире, понимаю, что это можно разложить как бизнес-проект. Все понимают, что не все бизнес-проекты хорошо проходят, и порой надо несколько раз попробовать или даже в другом начать».