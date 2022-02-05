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Любовь Черкашина о психологическом давлении на спортсменов: мне на свою вторую Олимпиаду было ехать сложнее, чем на первую
Источник материала: ОНТ
Бывшая гимнастка, ныне член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказала о психологическом давлении на спортсменов-участников Олимпийских игр.
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Любовь Черкашина о психологическом давлении на спортсменов: мне на свою вторую Олимпиаду было ехать сложнее, чем на первую
Бывшая гимнастка, ныне член Исполкома НОК Беларуси Любовь Черкашина в эфире YouTube-канала «Главный. Тур» рассказала о психологическом давлении на...
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