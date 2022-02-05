Политолог Сергей Карнаухов: сейчас нельзя предавать власть, блок НАТО встал в полный рост с колоссальным вооружением и угрозами против Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Методы агрессивной оранжевой революции, террористические и диверсионные атаки против Беларуси провалились. И теперь агрессоры – блок НАТО и некоторые другие страны – встают в полный рост со своими угрозами. Поэтому предавать действующую власть нельзя. Впрочем, это сделать и не получится, уверен российский политолог Сергей Карнаухов. Соответствующие слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Сергей Карнаухов: «Знаете, как часто бывает в мультиках: кто-то где-то попискивает. А потом этот писк прекращается и из-за леса показывается огромная фигура какого-нибудь дракона. Вот мы сейчас это увидели. Мы увидели, что за теми провокациями, которые не были военными, это были террористические, диверсионные атаки на Беларусь, были применены методы агрессивной оранжевой революции. Ничего не сработало. И сейчас они поняли, что хватит стесняться. Они встали в полный рост. И мы видим блок НАТО с колоссальным вооружением и угрозами, которые они не стесняются заявлять против наших двух государств. Мы должны осознавать: Беларуси и России угрожает военная машина блока НАТО и других стран, которые в это вовлекаются. Как можно сидеть сейчас и говорить о какой-то передаче? Вы что, с ума сошли? Это я говорю в первую очередь комментаторам, которые стояли на той стороне баррикад и кидались на сотрудников милиции, сотрудников спецподразделений Беларуси и пытались их там убивать по тому сценарию, который сейчас развернулся в Казахстане. Я вам говорю! Этого делать нельзя, и этого не будет, я абсолютно убежден в этом после интервью [интервью Александра Лукашенко Владимиру Соловьеву], осколки которого я видел».





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