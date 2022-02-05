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Российский политолог Сергей Карнаухов о событиях августа 2020-го: мы сопереживали и разбирались
Источник материала: ОНТ
Российский политолог Сергей Карнаухов, обсуждая события августа 2020 года, заявил, что российские эксперты переживали за Беларусь и следили за происходящими событиями. Об этом он
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Российский политолог Сергей Карнаухов, обсуждая события августа 2020 года, заявил, что российские эксперты переживали за Беларусь и следили за происходящими...
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