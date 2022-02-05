Российский политолог Сергей Карнаухов о событиях августа 2020-го: мы сопереживали и разбирались

Источник материала: ОНТ

Российский политолог Сергей Карнаухов, обсуждая события августа 2020 года, заявил, что российские эксперты переживали за Беларусь и следили за происходящими событиями. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Сергей Карнаухов: «Это та сфера, где все-таки, находясь ногами на земле, имея Вооруженные Силы и абсолютную поддержку населения того, что ты делаешь, потерпеть сокрушительное поражение, мне кажется, довольно сложно. Я могу сказать, что все события, которые происходили тогда [летом 2020 года – прим. ОНТ], вызывали у нас совершенно иные эмоции. Мы сопереживали и разбирались. Мы не бросались, как падальщики, на эту повестку, на те события. Я могу сказать, что мы комментировали, вникали, звонили, делали свои расследования для того, чтобы помочь Беларуси. У нас других задач не было и быть не может».





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