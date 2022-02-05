﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российский политолог Карнаухов: Лукашенко видит нас единым народом, я рад, что он во главе Беларуси

05.02.2022 19:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Российский политолог Карнаухов: Лукашенко видит нас единым народом, я рад, что он во главе Беларуси

Российский политолог Сергей Карнаухов рад, что Александр Лукашенко стоит во главе Беларуси. Среди прочего, эксперт отмечает, что белорусский лидер будет стоять до конца за общие интересы Беларуси и России, ведь жителей двух стран он считает единым народом. Соответствующие слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Сергей Карнаухов: «Нет сомнений никаких в Лукашенко – в том, что этот человек будет стоять до конца. И он будет стоять за наши общие интересы. Еще один очень важный момент: он видит нас единым народом. Это приятное ощущение, это ощущение надежности. И это даже симпатия не какая-то популистская, которая возникает после того или иного интервью, здесь Владимиру Соловьеву удалось вскрыть глубину человека. И это глубина не пошлая, что часто мы видим у многих политических лидеров. Приятно смотреть, я радуюсь, что Лукашенко во главе Беларуси».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский политолог Сергей Карнаухов рад, что Александр Лукашенко стоит во главе Беларуси. Среди прочего, эксперт отмечает, что белорусский лидер будет стоять до...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские самолеты Су-25СМ приземлились под Брестом для участия в совместном учении «Союзная решимость»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by