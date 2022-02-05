Российский политолог Карнаухов: Лукашенко видит нас единым народом, я рад, что он во главе Беларуси

Источник материала: ОНТ

Российский политолог Сергей Карнаухов рад, что Александр Лукашенко стоит во главе Беларуси. Среди прочего, эксперт отмечает, что белорусский лидер будет стоять до конца за общие интересы Беларуси и России, ведь жителей двух стран он считает единым народом. Соответствующие слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Сергей Карнаухов: «Нет сомнений никаких в Лукашенко – в том, что этот человек будет стоять до конца. И он будет стоять за наши общие интересы. Еще один очень важный момент: он видит нас единым народом. Это приятное ощущение, это ощущение надежности. И это даже симпатия не какая-то популистская, которая возникает после того или иного интервью, здесь Владимиру Соловьеву удалось вскрыть глубину человека. И это глубина не пошлая, что часто мы видим у многих политических лидеров. Приятно смотреть, я радуюсь, что Лукашенко во главе Беларуси».

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