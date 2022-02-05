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Российский политолог Карнаухов: Лукашенко видит нас единым народом, я рад, что он во главе Беларуси
Источник материала: ОНТ
Российский политолог Сергей Карнаухов рад, что Александр Лукашенко стоит во главе Беларуси. Среди прочего, эксперт отмечает, что белорусский лидер будет стоять до конца за общие интересы Беларуси и России, ведь жителей двух стран он считает единым народом. Соответствующие слова прозвучали в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».
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Российский политолог Сергей Карнаухов рад, что Александр Лукашенко стоит во главе Беларуси. Среди прочего, эксперт отмечает, что белорусский лидер будет стоять до...
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