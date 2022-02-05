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В МЧС Беларуси высказались о предстоящей непогоде
Источник материала: ОНТ
Согласно прогнозам метеорологов, в субботу, 5 февраля, по большей части страны может пройти снег, возможен мокрый снег и с дождем. На дорогах может возникнуть гололедица, будет сильный ветер (порывами до 15-18 метров в секунду), местами туманно. В МЧС
Людям следует обращать внимание на плохо укрепленные конструкции, кровли зданий, возможно падение деревьев.
В воскресенье и понедельник, обратили внимание в МЧС, синоптики прогнозируют от -6°С ночью до +4°С днем, будут продолжительные осадки из снега, мокрого снега, дождя, налипание мокрого снега, слабые гололед и туман, на отдельных дорогах гололедица.
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Согласно прогнозам метеорологов, в субботу, 5 февраля, по большей части страны может пройти снег, возможен мокрый снег и с дождем. На дорогах может возникнуть...
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