Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с погибшей сотрудницей таможни

Источник материала: БелТА

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла сотрудница таможенной службы. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, днем 5 февраля 38-летний житель Бреста, управляя автопоездом в составе седельного тягача Volvo с полуприцепом, при движении по территории таможенного пункта пропуска "Козловичи" совершил наезд на 28-летнюю сотрудницу таможенной службы. В результате ДТП женщина скончалась на месте", - рассказали в СК.

Следователями с привлечением специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.-0-