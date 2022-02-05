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Самая длинная магнитная буря месяца: лунный календарь на неделю с 7 по 13 февраля

05.02.2022 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самая длинная магнитная буря месяца: лунный календарь на неделю с 7 по 13 февраля

Как жить в гармонии с природными силами и правильно распланировать грядущую неделю? Об этом расскажет рубрика «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ.

Любите экспериментировать с внешностью? Чтобы волосы блистали здоровьем и красотой, а прическа приносила радость, для похода в парикмахерскую выбирайте 8, 10 и 13 февраля.

Записаться к стоматологу для лечения и профилактики стоит на 7, 9 и 10 число.  Своевременный визит к дантисту поможет избежать неприятных ощущений.

Строить новые планы, воплощать новые мечты в действительность лучше всего на следующей неделе в среду, 9 февраля. 11-го – прислушивайтесь к внутренним ощущениям. А 13-го могут открыться тайны мироздания, этот день подарит много радостных моментов.

Самая длинная магнитная буря февраля начнется 11 февраля и продлится три дня. Чтобы помочь организму в опасные даты, придерживайтесь простых правил здорового образа жизни.

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Как жить в гармонии с природными силами и правильно распланировать грядущую неделю? Об этом расскажет рубрика «Лунный календарь» программы «Метеогид» на ОНТ....
 
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