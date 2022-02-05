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Как восстанавливают леса после буреломов? Репортаж из чащи
Источник материала: ОНТ
Сохранить каждое дерево, которое возможно, а бурелом переработать и продать – поручение Президента лесхозам, пережившим январский ураган. Больше всего пострадала Могилевщина.
К сфере лесного хозяйства – государственный подход. Белорусские леса не только гордость страны, но и экономически важный ресурс. Они занимают более 40% всей территории Беларуси. Каждое дерево – под охраной правительства. Работу лесничеств нарушил январский ураган «Эльза». Сильный ветер повредил 15 га зеленых насаждений. Последствия ликвидируют до 1 марта – поручил Президент.
Гул техники слышен за версту. В лесах прошлась стихия, теперь наводят порядок. Львиная доля работы приходится на харвестеры и форвардеры, одна машина заменяет бригаду лесорубов. За рулем такого агрегата Павел Анисевич четвертый год. Труд не легкий, но ответственный.
На ликвидацию последствий направлено 1720 человек, 1,5 тыс. единиц спецтехники, в некоторых регионах работа круглосуточная. В эпицентре внимания – труднодоступные участки, их убирают в первую очередь. Ситуацию мониторят с воздуха, делают ежедневные обходы. Пока результат положительный. Дело – за малым.
Спрос на твердое топливо растет. Древесина на буреломах востребована на внешнем и внутреннем рынке. Использовать с выгодой можно даже низкокачественный материал.
Для Беларуси стихия – явление не редкое. Поэтому городские структуры к сюрпризам погоды готовы круглый год. Производство древесины не просто безотходное, но и высоковозобновляемое. Должное внимание уделяют восстановлению леса. Почти за 30 лет Беларусь приросла одним миллионом гектаров леса.
Все саженцы белорусского производства. Молодняк выращивают в теплицах «с нуля». Основные посадки – весной. Высаживают деревья обычно с запасом, но приживаются не все. Большая ответственность – в первые три года. В это время за деревом, как за ребенком – глаз да глаз: охранять от животных и сорняков, регулярно подкармливать.
С целью устранить последствия непогоды государство справляется успешно. Но самое сложное – сохранить и преумножить наше «зеленое богатство» на многие годы. Для этого есть все возможности.
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Сохранить каждое дерево, которое возможно, а бурелом переработать и продать – поручение Президента лесхозам, пережившим январский ураган. Больше всего пострадала...
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