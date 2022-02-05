Как восстанавливают леса после буреломов? Репортаж из чащи

Источник материала: ОНТ

Сохранить каждое дерево, которое возможно, а бурелом переработать и продать – поручение Президента лесхозам, пережившим январский ураган. Больше всего пострадала Могилевщина.

К сфере лесного хозяйства – государственный подход. Белорусские леса не только гордость страны, но и экономически важный ресурс. Они занимают более 40% всей территории Беларуси. Каждое дерево – под охраной правительства. Работу лесничеств нарушил январский ураган «Эльза». Сильный ветер повредил 15 га зеленых насаждений. Последствия ликвидируют до 1 марта – поручил Президент.

Гул техники слышен за версту. В лесах прошлась стихия, теперь наводят порядок. Львиная доля работы приходится на харвестеры и форвардеры, одна машина заменяет бригаду лесорубов. За рулем такого агрегата Павел Анисевич четвертый год. Труд не легкий, но ответственный.

Павел Анискевич, оператор лесозаготовительной машины: «На одно дерево уходит минута-две, на обработку всего ствола. Удобно работать на ней, привык уже, сразу тяжело было, когда начинал».

На ликвидацию последствий направлено 1720 человек, 1,5 тыс. единиц спецтехники, в некоторых регионах работа круглосуточная. В эпицентре внимания – труднодоступные участки, их убирают в первую очередь. Ситуацию мониторят с воздуха, делают ежедневные обходы. Пока результат положительный. Дело – за малым.

Александр Драгун, первый заместитель Министра лесного хозяйства Беларуси: «В целом на сегодня у нас уже неплохие темпы набраны, мы в течение суток заготавливаем 10-11 тыс. метров кубических по стране».

Спрос на твердое топливо растет. Древесина на буреломах востребована на внешнем и внутреннем рынке. Использовать с выгодой можно даже низкокачественный материал.

Михаил Русый, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению: «Каждый год Беларусь не обходят буреломы. Наработан опыт. Это все высокоэффективное сырье, которое можно использовать от щепы до деловой древесины, которая идет на мебельную продукцию, на стройматериалы, детали, имея высокую отдачу. Вся перерабатывается на наших предприятиях».

Для Беларуси стихия – явление не редкое. Поэтому городские структуры к сюрпризам погоды готовы круглый год. Производство древесины не просто безотходное, но и высоковозобновляемое. Должное внимание уделяют восстановлению леса. Почти за 30 лет Беларусь приросла одним миллионом гектаров леса.

Александр Драгун, первый заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь: «Были годы, когда по 40-30 тыс. га создавали лесных культур. Сегодня у нас поставлено на учет 1115 участков поврежденных, со сплошными санитарными рубками. В течение трех лет засадим, затягивать мы не будем. Постараемся в первые год-два посадить здесь леса для того, чтобы компенсировать последствия урагана».

Ирина Плоцкая, корреспондент: «Июль 2016-го лесники вспоминают с ужасом. На Беларусь обрушился сильнейший ураган. Пострадало более 17 тыс. деревьев. Восстановлением занимались долгие годы. Каждое дерево высаживали вручную. И спустя 5 лет вместо бурелома – целый лес».

Все саженцы белорусского производства. Молодняк выращивают в теплицах «с нуля». Основные посадки – весной. Высаживают деревья обычно с запасом, но приживаются не все. Большая ответственность – в первые три года. В это время за деревом, как за ребенком – глаз да глаз: охранять от животных и сорняков, регулярно подкармливать.

С целью устранить последствия непогоды государство справляется успешно. Но самое сложное – сохранить и преумножить наше «зеленое богатство» на многие годы. Для этого есть все возможности.

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