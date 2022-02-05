Синоптик Рябов предупредил о главной опасности февраля

Источник материала: ОНТ

Февраль характеризуется перепадами температур воздуха. От прошедших зимних месяцев его отличают именно сосульки, которые образовываются из-за того, что солнце после зимнего солнцестояния все выше поднимается над горизонтом. Его лучи больше не скользят по поверхности, а наоборот, нагревают ее. В результате неубранный снег подтаивает, начинается капель, которая потом замерзает. Как итог – огромные глыбы льда и длинные сосульки угрожающе свисают с крыш домов.

Идеальными условиями для образования сосулек является внезапное падения температуры ниже 0℃. Во время таяния снега вода собирается на краю водосточного желоба, мелкими ручейками сбегает вниз и из-за резкого охлаждения замерзает, пока не затвердеет в лед. Сосульки образуются очень быстро, их длина может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Кстати, сосулька при падении с высоты набирает очень высокую скорость – до 60 км/ч. Столкновение такого «ледяного снаряда» с автомобилем или другим предметом может привести к очень неприятным последствиям. Поэтому сейчас надо быть особенно внимательными. Не стойте под карнизами зданий. Если увидели опасное место – обойдите его, не заходите в опасные зоны в попытке сократить путь. А если все же услышали сверху подозрительный шум – не поднимайте голову, а как можно быстрее прижмитесь к стене, чтобы пласт снега или сосулька пролетели мимо вас.

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